Britanska tiskovna agencija dobila prepoved fotografiranja Meghan, Harryja in Archieja

Na višjem sodišču v Londonu so sprejeli prepoved fotografiranja Meghan Markle , princ Harryja in njunega sina Archieja . Britanska tiskovna agencija Splash News in foto agencija Picture, ki je trenutno tik pred stečajem, ne smeta več objavljati in nasploh fotografirati omenjenih članov kraljeve družine. Obtožbo sta Meghan in Harry vložila marca, potem ko so ju fotografi zasledovali v Kanadi v mestnem parku.

Pravni zastopnik princa Harryja in njegove soproge je obravnavo komentiral: "Jasen signal, da je nezakonito in invazivno obnašanje paparacev neprimerno in da par te zadeve jemlje zelo resno – tako kot vsaka izpostavljena družina."Podoben zahtevek sta vložila tudi proti sestrski družbi britanskega podjetja, ki ima sedež v ZDA, ki ga bo sodišče še obravnavalo.

V skladu s sporazumom se podjetje Splash News zavezuje, da ne bo več fotografiralo vojvode, vojvodinje in njunega sina, tudi če gre njihova trenutna foto agencija v stečaj. Meghan je sicer pred tem v ločenem primeru tožila tudi Associated Newspapers, založnika The Mail On Sundayin MailOnline, zaradi objave pisma, ki ga je vojvodinja napisala svojemu očetu Thomasu Marklu.