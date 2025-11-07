Svetli način
Britanski Vogue s člankom razburkal javnost: Je dandanes sramotno imeti fanta?

07. 11. 2025

Anastasija Jović
12

Britanska modna biblija Vogue je s svojim nedavnim člankom dodobra razburkala javnost in poskrbela za razgrete debate. Krajši pisni sestavek izpod peresa Chante Joseph namreč naslavlja samski stan žensk v sodobni družbi. Pisateljica se sprašuje, ali danes velja obratno kot nekoč: je sramotno imeti fanta?

Priljubljena britanska revija Vogue je s svojim nedavnim člankom Ali je v sodobnem času sramotno imeti fanta? naslovila dejstvo, da je med žensko populacijo vse več samskih. V Sloveniji uradnega podatka o točnem številu samskih žensk sicer ni, statistični urad pa beleži upad porok iz leta v leto.

Pisateljica in neodvisna novinarka Chante Joseph v članku za Vogue, ki je že postal spletna senzacija, razmišlja o družbenih spremembah. Pravi, da se je položaj žensk v sodobni družbi spremenil: "Imeti partnerja ni več potrditev ženskosti ali merilo za uspeh, ženske postajajo finančno vse bolj neodvisne in v ospredje stopa romantiziranje samskosti." Če je torej včasih veljalo, da je samska ženska v družbi stigmatizirana, so danes časi drugačni. Moški se vse bolj nagibajo nazaj h konzervatizmu, medtem ko ženske svoj samski stan slavijo in ščitijo ter niso pripravljene skočiti v razmerje za vsako ceno. Chante za potrebe članka intervjuja več ljudi, v njem pa se sprašuje: "zakaj na družbenih omrežjih vse več žensk skriva razmerje in svojega fanta? Je imeti fanta postalo sramotno?"

"Ne želim ljudem govoriti, kako naj živijo svoja življenja... Želela sem le spregovoriti o tem nenavadnem trendu," je povedala Chante v nedavnem intervjuju: "Niso mi bili jasni ljudje, ki so objavljali svojega fanta na družbenih omrežjih, a je njegova glava izginila s slike ali pa je imel čez obraz emoji... Zakaj bi to sploh počeli?" Ob tem je pojasnila tudi naslov svojega članka: "Ko se sprašujem, ali je sramotno imeti fanta, mislim predvsem na dejstvo, da se kot družba zavedamo moško-ženske dinamike. Časi so se spremenili in mogoče se zato zdi skoraj narobe imeti partnerja."

Odzivi na družbenih omrežjih so burni, mnenja pa deljena. Na eni strani so tisti, ki se z zapisanim strinjajo: "To ni napad na moške, to je zgolj razmišljanje o svetu, v katerem živimo. Ženske smo še kako sposobne ustvarjati lastna življenja. Graditi na svoji vrednosti; finančno, fizično, mentalno in emocionalno," je izpostavila ena izmed spletnih uporabnic, medtem ko je druga zapisala: "Kako so se moški v preteklosti obnašali v razmerjih, je na kratko mentalni terorizem - in to se mora nehati."

Medtem ko na drugi strani mnogi takšno razmišljanje zavračajo: "Imeti fanta ni niti malo sramotno," se vrstijo komentarji na spletu, ob njih pa ženske objavljajo fotografije svojega partnerja in pišejo o svojih srečnih odnosih. 

O temi smo povprašali tudi igralko in radijko Melani Mekicar ter komika Žana Papiča, ki se te dni mudita na turneji po Sloveniji s svojo predstavo Samo prijatelja. Fokus romantične komedije so ravno moško-ženski odnosi v sodobnem času. "Za članek sem slišala, a kot nekdo, ki ima fanta, ga zavračam," je med smehom povedala Melani, Žan pa se je pošalil: "Mogoče pa ni več moderno imeti fanta, ampak imeti moža." K temu je dodal: "Zdi se mi super, da so tradicionalni odnosi ravno zaradi tega redki, a toliko bolj kul. Imeti ženo, otroke in biti bolj konzervativen, je fino."

Kot povzame avtorica razvpitega članka: "Smo sredi obdobja, ko ženske romantizirajo svoja samska življenja - v njih uživajo. Včasih je bilo samsko življenje praktično zgodba za opozorilo (na koncu boš postala stara devica z veliko mačkami), danes pa je zaželjen status - še en žebelj v krsto stoletja stare heteroseksualne pravljice, ki ženskam nikoli ni zares koristila."

Pošten
07. 11. 2025 08.55
Islamizacija Evrope, ki je v polnem teku, bo kmalu spremenila to stanje…
ODGOVORI
0 0
shift
07. 11. 2025 08.47
postavila je vprašanje, mi pa podajmo odgovor: ne, ni sramotno.
ODGOVORI
0 0
Pedro Lopez
07. 11. 2025 08.47
+1
… še en žebelj v krsto stoletja stare heteroseksualne pravljice, ki ženskam nikoli ni zares koristila…kaj naj bi pomenila ta misel na koncu članka? Na drugi strani bi se pa šli domoljubje brez otrok? Družina je osnovna celica družbe. Nehajte bluziti. Vsi bi življenje “uživali” na način, da ni nobenih obveznosti in odgovornosti. Jasen znak za to, da smo kot družba zabredli in da je bolj kot družina pomemben Instagram in število všečkov in napihnjeni žnablji.
ODGOVORI
1 0
Lepimoj
07. 11. 2025 08.41
-2
saj ni čudno, če ma tako kumaro od nosa ;))
ODGOVORI
0 2
Gargamel35
07. 11. 2025 08.41
+4
Ženskam se že nekaj let vbija v glavo, da je moderno imeti kariero, delati za druge, biti sam, "samostojen", "svoboden", brez otrok, brez stalnega partnerja, brez odgovornosti, itd. Prepričuje se tudi tiste, ki se za vse to sicer niso odločile in imajo družino, odgovornost, poslanstvo ter s tem uspešno razbijajo osnovne celice družbe. Hkrati pa je med njimi enormen porast depresije in večnega nezadovoljstva, zagrenjenosti, iskanja neke potrditve, da so naredile prav, čeprav je jasno, da jih je družba zavedla in večina v tej novi vlogi niti približno ni srečna. Priznala ne bo nobena, hkrati druga drugo vlečejo v isto brezno, da imajo somišljenike, medtem ko pa statistika jasno kaže v katero smer gremo. Saj se bo obrnilo, oziroma se že obrača, ampak generacija bo pa izgubljena.
ODGOVORI
5 1
Lens
07. 11. 2025 08.41
+1
Vedno manj žensk je takih, da bi si jih fantje zaželeli. Zdaj pa le po minusih!
ODGOVORI
2 1
Vojko Kos
07. 11. 2025 08.54
Potem pa kar po fantih! 🤣
ODGOVORI
0 0
Talent212
07. 11. 2025 08.39
+2
Levičarji neki sanjajo a razlaga je čisto preprosta. Fora je, da so ženske več na visokih položajih kot so bile 50 let nazaj in nevem zakaj ampak mentaliteta žensk je, da ne bo bla z tipom ki je nižji od nje po statusu, moči, denarju in posledično so "karieristke" samske, medtem ko je tipu vseeno
ODGOVORI
3 1
Pedro Lopez
07. 11. 2025 08.48
+2
Razlaga je v tem, da ljudje več niso sposobni sprejemati odgovornosti in želijo živeti brez obveznosti.
ODGOVORI
2 0
bc123456
07. 11. 2025 08.38
+2
SRAMOTA --- DA
ODGOVORI
2 0
proofreader
07. 11. 2025 08.37
+4
Woke mediji raje vidijo istospolne zveze.
ODGOVORI
4 0
Prelepa Soča
07. 11. 2025 08.37
+3
Nisem vedel, da, če nisi poročen, te smatrajo, kot, da si samska ali samski.
ODGOVORI
3 0
