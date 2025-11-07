Britanski Vogue s člankom razburkal javnost: Je dandanes sramotno imeti fanta?

Britanska modna biblija Vogue je s svojim nedavnim člankom dodobra razburkala javnost in poskrbela za razgrete debate. Krajši pisni sestavek izpod peresa Chante Joseph namreč naslavlja samski stan žensk v sodobni družbi. Pisateljica se sprašuje, ali danes velja obratno kot nekoč: je sramotno imeti fanta?

Priljubljena britanska revija Vogue je s svojim nedavnim člankom Ali je v sodobnem času sramotno imeti fanta? naslovila dejstvo, da je med žensko populacijo vse več samskih. V Sloveniji uradnega podatka o točnem številu samskih žensk sicer ni, statistični urad pa beleži upad porok iz leta v leto.

Pisateljica in neodvisna novinarka Chante Joseph v članku za Vogue, ki je že postal spletna senzacija, razmišlja o družbenih spremembah. Pravi, da se je položaj žensk v sodobni družbi spremenil: "Imeti partnerja ni več potrditev ženskosti ali merilo za uspeh, ženske postajajo finančno vse bolj neodvisne in v ospredje stopa romantiziranje samskosti." Če je torej včasih veljalo, da je samska ženska v družbi stigmatizirana, so danes časi drugačni. Moški se vse bolj nagibajo nazaj h konzervatizmu, medtem ko ženske svoj samski stan slavijo in ščitijo ter niso pripravljene skočiti v razmerje za vsako ceno. Chante za potrebe članka intervjuja več ljudi, v njem pa se sprašuje: "zakaj na družbenih omrežjih vse več žensk skriva razmerje in svojega fanta? Je imeti fanta postalo sramotno?"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ne želim ljudem govoriti, kako naj živijo svoja življenja... Želela sem le spregovoriti o tem nenavadnem trendu," je povedala Chante v nedavnem intervjuju: "Niso mi bili jasni ljudje, ki so objavljali svojega fanta na družbenih omrežjih, a je njegova glava izginila s slike ali pa je imel čez obraz emoji... Zakaj bi to sploh počeli?" Ob tem je pojasnila tudi naslov svojega članka: "Ko se sprašujem, ali je sramotno imeti fanta, mislim predvsem na dejstvo, da se kot družba zavedamo moško-ženske dinamike. Časi so se spremenili in mogoče se zato zdi skoraj narobe imeti partnerja." Odzivi na družbenih omrežjih so burni, mnenja pa deljena. Na eni strani so tisti, ki se z zapisanim strinjajo: "To ni napad na moške, to je zgolj razmišljanje o svetu, v katerem živimo. Ženske smo še kako sposobne ustvarjati lastna življenja. Graditi na svoji vrednosti; finančno, fizično, mentalno in emocionalno," je izpostavila ena izmed spletnih uporabnic, medtem ko je druga zapisala: "Kako so se moški v preteklosti obnašali v razmerjih, je na kratko mentalni terorizem - in to se mora nehati."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko na drugi strani mnogi takšno razmišljanje zavračajo: "Imeti fanta ni niti malo sramotno," se vrstijo komentarji na spletu, ob njih pa ženske objavljajo fotografije svojega partnerja in pišejo o svojih srečnih odnosih. O temi smo povprašali tudi igralko in radijko Melani Mekicar ter komika Žana Papiča, ki se te dni mudita na turneji po Sloveniji s svojo predstavo Samo prijatelja. Fokus romantične komedije so ravno moško-ženski odnosi v sodobnem času. "Za članek sem slišala, a kot nekdo, ki ima fanta, ga zavračam," je med smehom povedala Melani, Žan pa se je pošalil: "Mogoče pa ni več moderno imeti fanta, ampak imeti moža." K temu je dodal: "Zdi se mi super, da so tradicionalni odnosi ravno zaradi tega redki, a toliko bolj kul. Imeti ženo, otroke in biti bolj konzervativen, je fino."

Članek britanske revije Vogue razburkal javnost. FOTO: Instagram - icon-expand