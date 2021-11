Britney Christino Aguilero obtožila laganja, ker ni želela spregovoriti o njenem skrbništvu

Britney Spears je po 13 letih ponovno svobodno, to pa pomeni, da je noben ne more več držati nazaj in odločati o njenem početju. Princesa popa pa ob tem svojo podporo v javnosti očitno jemlje zelo resno. Na Instagramu je namreč očitala Christini Aguileri, da v javnosti laže, saj ta na novinarsko vprašanje o njenem skrbništvu ni želela odgovoriti. Na drugi strani je kot zgled podpore objavila video, v katerem Lady Gaga kritizira način, s katerim je zabavna industrija ravnala z Brintey. Zvezdnica se ji je ob tem iskreno zahvalila in dejala, da je ob njenih besedah dobila solzne oči.

Britney Spears je pred nekaj dnevi v zgodbi na Instagramu objavila video, v katerem njena nekdanja sodelavka Christina Aguilera zavrne odgovor na novinarsko vprašanje o pevkini svobodi. Ko jo je novinar na rdeči preprogi latinskih grammyjev vprašal, ali je bila pred kratkim v stiku z Britney glede njene zmage na sodišču, je Aguilerin publicist njegovo vprašanje prekinil in dejal: "Ne tega nocoj ne delamo. Žal mi je. Adijo." Christina se nato novinarju sicer opraviči, da ji je žal, ker na vprašanje ne more odgovoriti, preden odide pa še na hitro pove: "Ampak vesela sem zanjo."

Britney je kratki pogovor zvezdnice z novinarjem očitno zelo zmotil, saj je ob objavi videoposnetka zapisala: "Rada imam vse, ki so me podpirali … ampak odkloniti vprašanje, ko poznaš resnico, je enako laganju. 13 let sem bila v pokvarjenem sistemu zlorabe, zato se sprašujem, zakaj je ljudem o tej temi tako težko govoriti? Jaz sem tista, ki je šla skozi to. Vsem podpornikom, ki ste o tem spregovorili in me podpirali, hvala. Ja, pomembna sem."

Kljub temu, da je 39-letno Britney očitno zmotil molk njene kolegice, s katero je kot najstnica skupaj nastopala v Disneyjivi oddaji The Mickey Mouse Club, je 40-letna Christina zvezdnici junija izkazala podporo. Na Instagramu je objavila njuno skupno fotografijo iz otroštva skupaj z izjavo, v kateri je zapisala: "Zadnje dni sem razmišljala o Britney in o vsem, skozi kar mora iti. Nesprejemljivo je, da katera koli ženska ali človek, ki želi imeti nadzor nad svojo usodo, morda ne more živeti tako, kot si želi." Od kod Britney takšna jeza do Christine, ni popolnoma jasno. Nekateri oboževalci so na družbenem omrežju namreč izpostavili, da Britney ni objavila celotnega posnetka pogovora, saj naj bi Christinin publicist pogovor prekinil že prej, saj je moral pevko pospremiti na podelitev. Po njihovem zato ni šlo za to, da ta ne bi želela spregovoriti o skrbništvu, ampak zgolj ni imela časa, da odgovori na vprašanje.