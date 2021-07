Britney je dan pred razkritjem klicala policijo in prijavila zlorabo

Ameriška pevka je dan pred pogovorom s sodnico klicala policijo, da bi se opredelila kot žrtev zlorabe. Na telefonsko številko, namenjeno za nujne primere, je klicala in prvič priznala, da je žrtev svoje ekipe in svojega očeta, ki si več kot očitno samo želijo zaslužiti z njenim talentov.

Priznana ameriška revija The New Yorker se je lotila ene najbolj temačni hollywoodskih zgodb zadnjega desetletja– zgodbe Britney Spears. Avtorja Ronan Farrow in Jin Tolentino sta do potankosti raziskala skrbništvo, pod okriljem katerega Britney zdaj živi že 13 let.

Več o tem je zdaj, prvič v 13 letih, spregovorila tudi pevka sama. Sodnici je povedala pod kako strogimi pogoji živi in kakšna navodila mora upoštevati, da je ekipa ne bi jemala kot upornice. Če se je pevka kdaj preveč hitro uprla, so ji brez posebnega zdravniškega ali psihološkega pregleda predpisali novo dozo pomirjeval in drugih zdravil.

Zdaj tuji mediji razkrivajo, da naj bi že dan pred pogovorom s sodnico klicala policijo in samo sebe prijavila kot žrtev izprijene zlorabe. Klic je za Page Six potrdila tudi losangeleška policija, a so se odločili, da bodo pogovor zapečatili in ga ne bodo razkrivali javnosti. Dan po klicu je v pogovoru s sodnico končno priznala, da živi v nečloveških razmerah, kjer njena ekipa in predvsem njen oče, nadzirajo vsak njen korak. Šlo je celo tako daleč, da ne more sama odločati, kdaj bo kam šla, ali bo sama vozila svoj avto, kdaj bo videla svoje sinove in celo, da ne sme zanositi, ko se njej zahoče. Kot je povedala, oče in njegova ekipa nadzorujejo tudi njeno metodo kontracepcije.

"Rada bi tožila celo mojo družino, če sem lahko popolnoma iskrena z vami," je v 23-minutnem pogovoru s sodnico povedala 39-letna glasbenica: "Poleg tega pa bi rada dobila priložnost, da delimo svojo zgodbo s svetom. Rada bi povedala, kaj so mi naredili. Nočem, da smo tiho in da ostajamo skrivnostni, saj je to voda na njihov mlin. Rada bi bila slišana, glede na to, da mi to počnejo že zelo dolgo časa. To ni dobro za moje srce. Bila sem tako žalostna, jočem vsak dan."

Jamie Spears, Britneyjin oče, sicer zanika vse obtožbe in še naprej trdi, da vse to počne za hčerkino dobrobit in njeno zdravje. Kot piše The New Yorker, naj bi skrbništvo preseglo vse meje dobrega okusa. Ne le, da nadzorujejo vsak njen korak, vsak njen izlet, da ji omejujejo, kdaj gre lahko na počitnice in kdaj ne, ter da sama ne sme voziti svojih avtomobilom, pod kontrolo imajo tudi njeno kontracepcijo in vsa družbena omrežja. Vsak četrtek mora Britney namreč pripraviti objave in zapise, ki si jih želi, in ji ekipi poslati v predogled. Četudi deluje, da se Britney sama odloča, kaj bo objavila in da sama upravlja s svojimi družbenimi omrežji, temu očitno ni tako. Vse skupaj je več kot nadzorovano.