Britney kariero dala na stran zaradi bolnega očeta

''Ne vem, kje naj začnem, ker mi je težko govoriti o tem. Ne bom nastopala s svojim novim koncertnim šovom Domination. Veselila sem se ga in srečanja z vsemi vami v tem letu, zato mi ta odločitev para srce. Ampak vedno je treba postaviti družino na prvo mesto ... in to je bila odločitev, ki sem jo morala sprejeti. Pred nekaj meseci je bil moj oče hospitaliziran in je skoraj umrl. Vsi smo zelo hvaležni, da je preživel, vendar je pred njim še dolga pot, da bo dokončno okreval. Zato sem sprejela to težko odločitev in vso svojo energijo usmerila v svojo družino. Upam, da vsi lahko razumete. Cenim vaše molitve in vso podporo, ki jo izkazujete moji družini v teh težkih časih. Hvala in rada vas imam, vedno,'' se je glasil čustveni zapis, ki ga je Britney delila na Instagramu, ob tem pa objavila družinsko fotografijo, ko je bila še mala deklica.