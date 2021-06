Britney na zaslišanju: Preprečujejo mi znova postati mama

Ameriška pop zvezda Britney Spears je na sodni obravnavi spregovorila o pretresljivem nadzoru nad njenim življenjem, ki se dogaja že več kot 13 let. Očetu Jamiju, ki je nad njo dobil skrbništvo leta 2008, potem ko je doživela živčni zlom, je očitala, da njeno življenje nadzira "100.000-odstotno".

V skoraj 30-minutnem monologu, polnem jeze, frustracij, obžalovanja in obtožb, je povedala: "Lagala sem in celotnemu svetu dejala, da sem v redu in srečna. To je laž. Zanikala sem, bila sem v šoku. Sem travmatizirana ... Nisem srečna. Ne morem spati. Sem depresivna. Vsak dan jokam ... Želim si nazaj svoje življenje. 13 let je minilo in to je dovolj. Želim si biti slišana. To sem v sebi zadrževala tako dolgo, kar ni dobro za moje srce. Sem tako jezna, da vsak dan jočem. Za moje duševno zdravje ... to moram dati iz svojega srca. Vso jezo. Glavni razlog, da sem danes tukaj, je ta, da želim končati skrbništvo."