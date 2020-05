Britney oboževalce presenetila z izdajo pesmi iz leta 2016

Britney Spears se je odločila širši javnosti predstaviti pesem z naslovom Mood Ring . Z objavo na profilu Instagram je oboževalce presenetila z naslovno fotografijo, ki pesem napoveduje ter tudi z delčkom refrena. Pesem je leta 2016 že bila objavljena, vendar zgolj za japonsko tržišče. Kot del albuma Glory jo je pevka objavila kot dodatno pesem in je bila do tega trenutka nedosegljiva drugje po svetu.

Čeprav so minila že štiri leta, odkar je glasbenica izdala zadnji glasbeni material, pa je njena sestra Jamie Lynn Spears povedala, da se Britney nazaj v studio še ne bo podala tako kmalu: ''Trenutno počiva, kar je dobro. Britney si zasluži to. V preteklosti je resnično garala. Če bo želela izdati novi album, bo to super. Če pa se odloči, da si tega ne želi, ni potrebe. Svetu je dala zelo veliko. Vem samo, da trenutno ne načrtuje česa podobnega.'' Pevka trenutno uživa v svojih hobijih ter v družbi dveh sinov, 14-letnega Seana in 13-letnega Jaydna ter partnerja Sama Ashgarija. Čas v karanteni si krajšajo z igranjem tenisa ter ostalimi športnimi aktivnostmi, ki zmanjšujejo stres in tesnobo.