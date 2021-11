Britney obtožuje mamo, da je očetu dala idejo o skrbništvu

"To je trenutek, ko se smejem in se zavedam, da se že dolgo nisem. Moja mama je zaskrbljena zame in mi govori, da se čudno obnašam. Sprašuje me, kaj je narobe z mano. Jaz pa ji odgovorim 'Pozdravljena, moje ime je Britney Spears. Lepo te je končno spoznati'. Preden nadaljujem, se moram opravičiti, saj je preteklo 13 let in sem malce zakrnela. To so bile včasih družinske zadeve, a sedaj to niso več. Z današnjim dnem sem znova rojena, ker se lahko znova smejim. Zato se zahvaljujem, da ste izstopili iz mojega življenja in mi s tem dovolili, da končno zaživim," je kaotični zapis pričela 39-letna pevka.