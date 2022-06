Britney po poroki v nov dom, sedaj je soseda Kourtney Kardashian

Britney Spears in Sam Asghari se po poroki selita v nov dom.

Britney Spears je v obdobju večjih življenjskih sprememb. Po tem, ko ji je dolgoletni izbranec Sam Asghari nadel poročni prstan, je postala lastnica nove nepremičnine na območju Calabasas. Hiša, v kateri je kar sedem spalnic in devet kopalnic, se nahaja na širšem območju Los Angelesa, v naselju Calabasas. Za nov dom je odštela nekaj več kot 11 milijonov evrov, ta pa v zaprti in varovani skupnosti stoji ob hiši, ki jo posedujeta Kourtney Kardashian in Travis Barker.