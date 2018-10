Britney prvič zamigala v ritmih vroče salse

Britney Spearsv nastope vedno vključi veliko plesa in različnih koreografij. Tokrat jo je v roke vzel eden njenih postavnih plesalcev Willie Gomez, ki jo je spremljal tudi na koncertni turneji Piece of Me Tour. Willie, ki se je rodil v Dominikanski republiki in odraščal v Miamiju, se je s plesom začel ukvarjati že pri 13 letih. Nastopal je s številnimi zvezdnicami, kot soChristina Aguilera, Katy Perry, Kesha, Kylie Minogue, Thalia in drugi. Tokrat je Britney želel približati salso, zato jo je naučil nekaj osnovnih korakov.

''Vedno je tako zabavno plesati z mojim dobrim prijateljem Williejem Gomezom! On je pravi kavalir. Danes sem prvič plesala salso v petkah in ob njem sem se počutila kot prava dama. Neizmerno ga obožujem,'' je pod objavljenim videom s treninga na Instagramu zapisala 36-letna Britney.

Britney in Willie sta za trening plesa izbrala uspešnico Chantaje, ki jo v duetu izvajata KolumbijcaShakirainMaluma. Nad njenimi plesnimi koraki je bil več kot navdušen tudi Maluma, ki je njeno objavo komentiral s tremi srčki. Mogoče pa bomo kmalu dobili kakšno novo glasbeno sodelovanje.