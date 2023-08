Britney s še eno bizarno objavo po ločitvi: Nisem prenesla več bolečine

Britney Spears se je znova oglasila na Instagramu , kjer je prvič javno spregovorila o ločitvi. Čustvenemu zapisu je dodala posnetek, na katerem sprva briše svoje telo s papirnato brisačo, nato pa v svojem nenavadnem slogu tudi zapleše. "Kot vsi vedo, Hesam in jaz nisva več skupaj. Šest let je dolgo časa, da ga preživiš z nekom, zato sem malo šokirana, vendar nisem tukaj, da bi razložila, zakaj, ker se to res nikogar ne tiče," je zapisala Spearsova in ob tem priznala, da ni mogla več prenašati bolečine. Vsem, ki so jo v teh težkih časih podprli, se je iskreno zahvalila.

"Predolgo sem se pretvarjala, da sem močna in moj Instagram se morda zdi popoln, vendar je daleč od resničnosti in mislim, da vsi to vemo. Rada bi pokazala svoja čustva in solze ter to, kako se v resnici počutim, a iz nekega razloga sem vedno morala skrivati svoje slabosti. Če nisem bila očetov močan vojak, bi me poslali nekam, da bi me 'popravili' zdravniki," se je izpovedala zvezdnica, ki je bila še do nedavnega pod očetovim skrbništvom. Pojasnila je, da je v težkih trenutkih najbolj potrebovala družino, ki bi jo morala imeti brezpogojno in ne zgolj pogojno rada. Zaključila je, da bo dala vse od sebe, da bo čim bolj močna ter se pri tem pohvalila, da ji že sedaj gre "prekleto dobro".