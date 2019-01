Britney se vrača na veliko platno

37-letna Britney Spears bo svoje talente še enkrat pokazala na velikem platnu. Sedemnajst let potem, ko se je pojavila v filmu Več kot dekle (Crossroads), za kar so je v glavnem ostro skritizirali, se bo popzvezdnica spet bežno pojavila v prihajajoči grozljivi komedijiKorporativne živali (Corporate Animals).

Film režira Patrick Brice, v njem pa Demi Moore igra Lucy, ki je egoistični megalomaniak podjetjaIncredible Edibles, ameriškega proizvajalca jedilnega pribora. Svojo ekipo tako vzame na "team building" v Novo Mehiko, kjer padejo v jamo, zato se vname bitka za preživetje.

Film še nima datuma izida, ga pa bodo prikazali na festivalu Sundance. Britney si je vseeno vzela čas v svojem natrpanem urniku, da je posnela svoje prizore, vsi pa so bili navdušeni ob njenem sodelovanju.

Oboževalci so sicer upali, da jo bodo lahko videli v filmu Več kot dekle 2,a se to ni zgodilo. Britney je osredotočena na svojo glasbeno kariero, tudi z angažmajem v Las Vegasu. Nedavno je oznanila, da si bo vzela nekoliko premora, da bo več z družino in bolnim očetom.