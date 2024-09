Britney Spears bo po dopolnjenem 18. letu za sina še naprej plačevala preživnino

Britney Spears bo po dopolnjenem 18. letu nekdanjemu možu Kevinu Federlinu še naprej plačevala preživnino za njunega mlajšega sina Jaydna. Nekdanja zakonca sta se tako dogovorila v ločitveni poravnani, ko sta sklenila, da bo pevka preživnino za mlajšega sina plačevala do dopolnjenega 18. leta oziroma do konca njegovega šolanja, odvisno, kaj bo pozneje.

Mlajši od sinov Britney Spears in Kevina Federlina je dopolnil 18 let, zvezdniška mati pa bo zanj še naprej plačevala preživnino, saj tako določa dogovor, ki sta ga z nekdanjim možem sprejela v poravnani ob ločitvi. Ker se Jayden še vedno šola, bo Britney zanj finančno skrbela vse do zaključka šolanja. Ko bo novembra predčasno maturiral na Havajih, kjer živi z očetom in njegovo novo družino, pa te obveznosti ne bo imela več.

Britney Spears s sinovoma aprila leta 2013

Kot poroča TMZ, bi morala Spearsova za otroka plačevati 18.000 evrov na mesec, a se je ta znesek leta 2018 podvojil, saj sta bila od takrat sinova večino časa v očetovi oskrbi. Zvezdnica se je minuli mesec odločila, da bo nekdanjemu možu znova plačevala znesek, za katerega sta se prvotno dogovorila. Pevkino odločitev so pozdravili tudi oboževalci na družbenih omrežjih, ki so množično objavljali posnetek pesmi Work Bitch. Pevka je imela v preteklih letih buren odnos s sinovoma, leta 2022 pa je prav Jayden kritiziral materine starševske sposobnosti. "Menim, da je imela mati težave pri dajanju pozornosti in izkazovanju enakovredne ljubezni nama z bratom, saj Prestonu ni dala dovolj, zaradi česar se počutim zares slabo," je takrat povedal za Daily Mail.