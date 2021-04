Britney Spears bo junija pričala na sodišču

Člani gibanja #FreeBritney se že nekaj časa borijo za odvzem lastništva Britneyjinemu očetu, saj verjamejo, da je njegov nadzor nad pevko neupravičen. Kljub temu, da naj bi Montgomeryjeva postala Britneyjina skrbnica, pa bo Jamie ostal solastnik Britneyjinega posestva in nadziral njene finance. Pevkini oboževalci so nad njenim stanjem zelo zaskrbljeni, k čemur je še dodatno prispeval dokumentarni film z naslovom Framing Britney Spears, ki je prikazal pevkino borbo z medijskim nadlegovanjem in dogajanje po mentalnem zlomu, ko je skrbništvo nad zvezdnico prevzel njen oče in posledično začel odločati o njenem življenju, financah in zdravstveni oskrbi.

V začetku tega meseca je 39-letna pevka priljubljene pesmi "Toxic" z zaskrbljenimi oboževalci na Instagramu delila ojavo, v kateri je dejala da je "izjemno srečna" in "popolnoma v redu". “Imam čudovit dom in čudovite otroke,” je povedala Britney, ki ima z bivšim možem Kevinom Federlineom dva sinova - 14-letnega Jamesain 15-letnega Seana Prestona.

“Britney je sicer srečna in živahna, a se zdi, da je v njenem življenju praznina. Občutek ima, da dokler ne bo konec bitke za njeno skrbništvo, ne bo mogla normalno živeti skrbništva.”je za tuje medije povedal vir, ki si je s pevko blizu.