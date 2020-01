Britney Spears bo v francoski galeriji razstavila svoja likovna dela

Zvezdnica Britney Spears, ki je v preteklosti navduševala s pesmimi, kot so Baby One More Time, Oops…I Did It Again, Toxis, je leta 2017 na Inastagramu delila videoposnetek, kjer uživa med slikanjem. Njen talent je prepoznala francoska umetniška galerija, kjer sedaj pripravljajo otvoritev njene prve samostojne razstave likovnih del. Britney je razstavo poimenovala kar po opisu, ki ga je dodala pod videoposnetek leta 2017: "Včasih se moraš samo igrati!"