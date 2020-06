Britney Spears dobila glasbeni dvoboj z Lady Gaga

Priljubljeni pevki sta na isti dan objavili svoji glasbeni novosti. Britney se je odločila znova izdati pesem iz leta 2016 z naslovom Mood ring, medtem, ko je luč sveta ugledal težko pričakovani album Lady Gaga, imenovan Chromatica. Za obe se po štirih letih znova pričenja boj za najvišja mesta na glasbenih lestvicah.

Šesti studijski album Lady Gaga je napovedalo že sodelovanje s pevko Ariano Grande v pesmi Rain on me. Oboževalci kontroverzne pevke so na novi izdelek čakali kar štiri leta, vse odkar je izdala album Joanne, na katerem se nahajajo pesmi s primesmi rock in country glasbe. Datum izdaje Chromatice je pevka zaradi pandemije koronavirusa kar nekajkrat prestavila, izid albuma je napovedovala že za pričetek aprila.

icon-expand Oboževalci Lady Gaga so se razveselili že šestega studijskega albuma. FOTO: Profimedia

Datum, na katerega je album končno izdala, pa je sovpadel s tistim, ki ga je za to, da nov glasbeni izdelek predstavi svetu, določila tudiBritney Spears. Mood ringje pesem, ki jo je kot dodatno skladbo že izdala na albumu Glory in je bil namenjen zgolj japonskemu tržišču.Ker ga v letu 2016 ni predstavila preostalemu delu sveta, se je zaradi želje oboževalcev odločila, da to stori v teh dneh.

icon-expand Britney Spears je po štirih letih Mood ring izdala še za preostala tržišča. FOTO: Instagram