Britney Spears: Družina me je prizadela bolj, kot boste kadar koli vedeli

Zvezdnica Britney Spears ima občutek, da jo je družila pustila na cedilu, zato se je svoj gnev nad njo znova izlila v zapisu na družbenem omrežju Instagram. Medtem ko je znano, da se je v preteklih mesecih intenzivno borila proti skrbništvu, ki ga je imel njen oče nad njo in njenim imetjem kar 13 let, pa je pevka jezna tudi na preostale družinske člane, ki ji niso stali ob strani. Zvezdnica je ob fotografiji starega pisalnega stroja zapisala tudi, da je skrbništvo skorajda končano, ona pa si še zmeraj želi pravice.

Britney Spears je močno razočarana nad svojo družino, ki ji po njenem mnenju ni nudila zadostne opore. Sodnik je pred mesecem odločil, da kot skrbnika končno umakne njenega očeta, ki naj bi pevko v 13 letih, ko je bil njen zakoniti skrbnik, prisilno vodil v psihiatrične bolnišnice, ji ukazoval in izvajal popoln nadzor nad njenim življenjem. A zvezdnica ni razočarana samo nad njim, v zapisu pa je napisala, da tudi ona ne bo več 'mati Tereza', ki je prijazna do vseh.

icon-expand Britney Spears FOTO: Instagram

"Našla sem svoj mini pisalni stroj. Se vam ne zdi čudno, ko za ljudi, ki jih imate radi, organizirate potovanja in jih vabite na kosila, hkrati pa veste, da vas bodo pustili na cedilu ali zapustili po desetih minutah?" je dolg žalosten zapis začela Britney. "Razumem, dosegljivi so samo takrat, ko oni potrebujejo mene. No, od zdaj bom zanje nedosegljiva jaz. Ne moti me, da sem sama, in utrujena sem od tega, da sem zmeraj razumevajoča kot mati Tereza. Če ste nesramni do mene, sem z vami zaključila," je še zapisala zvezdnica.

39-letnica je v preteklosti že kritizirala družino, češ da sodeluje v skrbništvu, dolgem 13 let, sedaj pa se to naposled zaključuje. "Visoka sem le 163 centimetrov, a sem vse svoje življenje igrala večjo osebo. Se sploh zavedate, kako težko je to?" je zaključila zvezdnica, ki je zapisala še, da je zapis namenjen njeni družini, ki jo je prizadela bolj, kot bo kdo kadar koli vedel. Skrbništvo nad Britney je leta 2008 prevzel njen oče, sedaj 69-letni Jamie P. Spears. Zvezdnica je skušala očeta kar nekaj let izločiti kot skrbnika in prekiniti skrbništvo, to pa ji je pred kratkim končno uspelo s pomočjo novega odvetnika, Mathewa Rosengarta. To pa ni prvi pevkin javni izpad, v katerem obtožuje družinske člane za svoje trpljenje. Pred nekaj tedni je razglasila, da bo njena družina potrebovala veliko usmiljenja, če se odloči, da bo z javnostjo delila resnico in podrobnosti o tem, da ji družinski člani niso želeli pomagati v času očetovih zlorab skrbništva.

Britney je že na sodišču dejala, da bo družinske člane in očeta tožila za vse, kar so ji storili, saj ni nihče od njih naredil ničesar zanjo in so celo sodelovali pri zlorabah nje in njenega imetja, ki jih je zakrivil oče. Jamie se je leta upiral temu, da bi skrbništvo ukinili, zvezdničina mati pa je leta 2019 hčeri prvič stopila naproti in zagovarjala njene želje. Z očetom je ves čas držal tudi pevkin starejši brat Bryan, ki je še leta 2020 v nekem podcastu trdil, da je skrbništvo za njegovo sestro v resnici dobra stvar.