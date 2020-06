Britney Spears in njen Sam na plaži z zaščitno masko

Odkar je Britney Spears v zvezi s Samom Asgharijem , je srečna kot še nikoli. Slavni parček se je odpravil na plažo, kjer sta se predajala vročim sončnim žarkom in uživala v vodi. Zvezdnica je za to priložnost nosila dvodelne kopalke, pozornost pa je pritegnila z zaščitno masko na obrazu. Masko je nosil tudi njen srčni izbranec.

38-letna pevka Britney in 26-letni osebni trener Sam sta se spoznala oktobra 2016 na snemanju njenega videospota za pesemSlumber Party. Ob srečanju je Sam dejal, da je bil navdušen, ker je imel možnost spoznati eno največjih izvajalk vseh časov. V intervjuju za Men's Health pa je kasneje izjavil, da je med njunim srečanjem v trebuhu začutil metuljčke.

V intervjuju za Entertainment Tonightje lani septembra izjavil, da v bližnji prihodnosti sliši poročne zvonove. "Absolutno razmišljam o poroki. To je nekaj, kar bi vsak par moral narediti. To je bistvo razmerja. Mi smo družina."

Pravijo, da gre v tretje rado in vse kaže na to, da bi Britney s tretjim zakonom imela več sreče. Spomnimo, da je bila pred tem že dvakrat poročena. S Jasonom Allenom Alexandrom je v zakonu zdržala samo 55 ur, s plesalcem Kevinom Ferderlineom, s katerim ima 12-letnega Sean Preston in 11-letnega Jaydena, pa je bila poročena med letoma 2004 in 2007.