Britney Spears in Sam Asghari določila datum poroke

Britney Spears in Sam Asghari se bosta morda že kmalu sprehodila do oltarja, je na družbenem omrežju Instagram sporočil 28-letnik. Ta je delil zaročno fotografijo, čez katero je napisal, da sta določila datum poroke, hkrati pa pevkine oboževalce razočaral z besedami, da bo javnost datum izvedela, ko bosta že poročena.

"Najini življenji sta bili pravljični. Lep materinski dan, moja bodoča kraljica, Določila sva tudi datum poroke, a ga boste izvedeli šele dan po tem," je čez zaročno fotografijo, ki sta jo že objavila, napisal Asghari. Britney podrobnosti o datumu sicer ni razkrila, je pa pred dnevi objavila fotografijo mačke, ki leži med njeno poročno tančico, in tako razkrila, da so priprave na poroko že v polnem teku. "Predstavljam vam Wendy. In ja, to je tančica moje poročne obleke," je pripisala ob fotografiji.