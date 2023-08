Britney Spears in Sam Asghari se ločujeta.

Po dobrem letu dni zakona in številnih govoricah je Sam Asghari vložil zahtevo za ločitev od pop princese Britney Spears . To je storil le nekaj ur po tem, ko je v javnost prišla novica o njunem razhodu. Tuji mediji poročajo, da je fitnes trener v dokumentaciji kot razlog navedel nepremostljive razlike, zahteval pa naj bi tudi plačilo preživnine za zakonca in kritje odvetniških stroškov.

Asgharijev odvetnik Neal Hersh je prav tako namignil, da bi lahko fitnes trener izpodbijal predporočno pogodbo, saj v sodnih dokumentih menda piše: "(On) mora še določiti celotno naravo in obseg ločenega premoženja in obveznosti vsake stranke." Odvetnik je pojasnil, da obstajajo različni predmeti premoženja in dolgov, katerih celotna narava in obseg Samu trenutno še nista znana.

Neimenovani vir je za PageSix medtem dejal, da se Asghari "poskuša pogajati o koncesijah, ki presegajo njegovo predporočno pogodbo, in grozi, da bo javno objavil izjemno neprijetne informacije o Britney, če ne bo plačan". Medtem naj bi se na ločitveno bitko pripravljala tudi Spearsova, ki je po poročanju tujih medijev najela odvetnico Lauro Wasser, specializirano za ločitve, znano po svojih slavnih strankah.

Sam in Britney sta se zaročila septembra 2021 in se junija leto kasneje poročila. Zvezde, kot so Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton in Drew Barrymore, so bile prisotne, ko sta si obljubila večno zvestobo. Britney je takrat tretjič stopila pred oltar. Pred tem je bila poročena s prijateljem iz otroštva Jasonom Allenom Alexandrom in plesalcem Kevinom Federlinom, s katerim ima dva sinova.