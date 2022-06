Pop princesa Britney Spears je sedem mesecev po prekinitvi očetovega skrbništva sklenila zakon z zaročencem Samom Asgharijem. Par se je poročil v pevkini vili v mestu Thousand Oaks, na seznamu povabljenih pa so se med drugim znašli Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore in Donatella Versace. Veselega dogodka se je želel udeležiti tudi Jason Alexander, bivši soprog 40-letnice, a so mu to preprečili varnostniki.

Po mesecih ugibanj in namigovanj na družbenih omrežjih je pevka Britney Spears končno tudi uradno sklenila zakonsko vez z zaročencem Samom Asgharijem. Par se je poročil v pevkini vili v mestu Thousand Oaks, dogodek pa so pospremili tako veseli kot tudi manj zaželjeni pripetljaji.

icon-expand Britney Spears in Sam Asghari sta poročena. FOTO: Profimedia

Zvezdniški seznam povabljenih so med drugim krasili Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore in Donatella Versace, ki je po poročanju tujih medijev poskrbela za pevkino poročno obleko. Med povabljenci se je znašel tudi pevkin odvetnik Mathew Rosengart, ki je zvezdnici po 13 letih znova zagotovil svobodo in prekinil skrbništvo, s pomočjo katerega je vse pevkine finančne in osebne odločitve sprejemal njen oče Jamie Spears.

Na poroko pričakovano tako niso bili povabjeni pevkin oče ter njena mati Lynne Spears in sestra Jamie Lynn Spears, nekoliko nepričakovana pa je bila odsotnost dveh sinov Spearsove. 16-letni Sean Preston in leto mlajši Jayden James se namreč iz sedaj še neznanega razloga veselega dogodka nista udeležila. Edini prisotni bližnji družinski član je tako bil pevkin brat Bryan Spears.

icon-expand Jason Alexander in Britney Spears sta bila leta 2004 poročena manj kot 55 ur. FOTO: Profimedia

Veselega dogodka se je želel udeležiti tudi Jason Alexander, s katerim je bila Britney Spears leta 2004 poročena manj kot 55 ur. Alexander, ki je podvig snemal in ga v živo prenašal na svojem družbenem omrežju, je skušal vdreti na posestvo, a so mu to preprečili varnostniki, ki so poklicali policijo. Ta je bivšega soproga zvezdnice aretirala na podlagi naloga iz drugega okrožja zaradi nerazkritega kaznivega dejanja. Kljub temu, da mladoporočenca neljubega dogodka nista videla, je vir blizu zvezdnice za PageSix dejal, da je bila zaradi tega pretresena, a da ni želela, da bi ji to uničilo preostanek dneva. Pevkin odvetnik Mathew Rosengart pa je ob tem istemu ameriškemu mediju zagotovil, da bo s policijo tesno sodeloval in poskrbel, da bo Alexander odgovarjal za svoja dejanja.

icon-expand Sinova Britney Spears se poroke nista udeležila. FOTO: Instagram