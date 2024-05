Britney Spears in Sama Asgharija do uradne ločitve loči še podpis sodnika

Brintey Spears in Sama Asgharija do uradne razveze loči zgolj še podpis sodnika. Osem mesecev po tem, ko je javnost izvedela, da se nekdanja zakonca po slabem letu dni zakona razhajata, so bili na sodišče v Los Angeles vloženi dokumenti za razvezo. Vloženi so bili pozno zvečer, zdaj pa čakajo le še na uradno potrditev sodnika.

Čeprav so trenutno vse glasnejše govorice, da bo zvezdnik svoji slavni ženi pobral praktično vse in da se 42-letnici obeta bankrot, so viri za tuje medije zatrdili, da to ne drži. "Zgodbe o njenem bankrotu so smešne in očitno lažne," je povedal vir in dodal: "Čeprav zaradi svoje težko prigarane svobode uživa v luksuznih potovanjih, je sklenila pomemben knjižni posel, od katerega bo še dolgo imela dobiček, in nebo je meja v smislu njenega zaslužka, vključno s filmskimi pravicami za The Woman in Me. In na srečo tudi predporočna pogodba." Ločitev nekdanjih zaljubljencev naj bi bila po zagotavljanju virov prijateljska, njuna predporočna pogodba pa 'železna'.