Britney Spears: Instagram proti resničnosti - to sem prava jaz

38-letnica je ob fotografiji pripisala: ''Instagram proti resničnosti.'' Nadaljevala je z zapisom, v katerem je razkrila nekaj o tem, kako se počuti. ''Želela sem vam pokazati, kako sem videti v resnici v vsakdanjem življenju'' ter dodala, da se pogosto počuti negotovo, še posebej, ko se znajde na fotografijah, za katere se ni predhodno pripravila, zato se zmeraj znova odloči, da se bo za slikanja lepo oblekla in uredila. ''Zmeraj v svoj videz vložim veliko truda ... Vendar je včasih lepo, če se ne rabiš tako zelo truditi in se malenkost sprostiti. To zahteva veliko moči.''

Kasneje je na to temo delila še zanimivost iz svoje mladosti. Številne je presenetila s tem, da je v srednji šoli, namesto, da bi bila navijačica, igrala košarko. Ta sproščenost ji je ostala do danes, vendar se še zmeraj zaloti, da ji je zunanji videz prepogosto na prvem mestu. Želi si, da pritisku glede popolnega videza ne bi tako pogosto podlegla.

Ko je na Instagramu pred časom objavila fotografijo, na kateri nosi manj ličil kot po navadi, je zapisala, da je nekaj takega storila prvič: ''Prvič v življenju sem brez tone ličil. Te slike in posnetki kažejo stanje mojega obraza od blizu ... kar je zame res strašljivo. Vidite lahko tudi moje pegice.'' Kasneje je razložila, da so leta in leta življenja pod žarometi zahtevala svoj davek, še posebej, ko gre za komentarje pod objavami.''Odraščati v Hollywoodu je resnično težko. Vse se vrti okrog zunanjega videza, mediji pa znajo biti izjemno nesramni, ''Zakaj je videti tako stara'', ''Zakaj je videti tako mlada'', ''Zakaj je tako okrogla'', ''Zakaj je presuha''so bili samo nekateri od komentarjev, s katerimi se je srečevala.