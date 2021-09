Britney Spears izbrisala svoj profil na Instagramu: kaj se dogaja?

Princesa popa Britney Spears, ki je pred kratkim sporočila, da se je zaročila z izbrancem Samom Asgharijem, je zdaj poniknila s priljubljenega družbenega omrežja Instagram. Bodoča nevesta je namreč nepričakovano izbrisala svoj profil na Instagramu.

icon-expand Britney Spears je izbrisala svoj profil na Instagramu. FOTO: AP

Britney Spears z izbrisom svojega Instagrama, potem ko je 13 let živela v primežu očetovih odločitev in skrbništva, pošilja "močno" sporočilo, je povedal vir za Page Six.

"Srečna je in zadovoljna," je dejal vir in dodal, da je "tišina lahko močna stvar in močno sporočilo." Dobro obveščeni vir je potrdil, da je bil umik njena odločitev. Vir je tudi povedal, da si bo 39-letna pop zvezdnica vzela nekaj časa zase, stran od družbenih omrežij. Pevkin odvetnik Mathew Rosengart je za portal Page Six še posebej potrdil, da se je njegova stranka odločila za odmor od družbenih omrežij. Potem ko je novica hitro zaokrožila v javnosti, se je Britney sicer oglasila na Twitterju, da je pomirila svoje oboževalce. "Ne skrbite, ljudje … vzela sem si malo premora od družbenih omrežij, da proslavim svojo zaroko!!! Kmalu se vrnem!" je pred nekaj urami tvitnila priljubljena zvezdnica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spearsova in njen dolgoletni srčni izbranec Sam Asghari sta se po petih letih zveze zaročila v nedeljo. V eni od zadnjih objav na Instagramu je Spearsova dejala, da je bila snubitev "vredna čakanja". To, da si je zvezdnica vzela odmor od družbenih omrežij, ne bi smelo biti preveč skrb vzbujajoče, saj so se tega v preteklosti posluževali že številni zvezdniki, kot so kolumbijski pevec Maluma (preden je izdal nov album), Chrissy Teigen … Včasih pa zvezdnikom profili izginejo tudi zaradi hekerjev, ki vdrejo v njihove račune.

icon-expand Sam Asghari in Britney Spears sta se pred dnevi zaročila. FOTO: Profimedia

Poleg zaroke je zvezdnica nedavno proslavila še en velik mejnik, saj je njen oče Jamie Spears pred dnevi vendarle vložil zahtevek za prekinitev dolgoletnega skrbništva nad njo, tudi nad hčerinimi financami. Kot kaže, bo Britney po 13 letih življenja pod budnim očesom svojega očeta vendarle svobodna. Britney se mora za to vsaj delno zahvaliti armadi oboževalcev in podpornikov, ki so ustanovili gibanje "Osvobodite Britney".