Britney Spears je noseča

"Za izlet na Maui sem izgubila toliko kilogramov in jih sedaj zopet vse nadoknadila. Spraševala sem se, kaj se je zgodilo in soprog se je pošalil, da sem noseča s hrano," je v objavo zapisala zvezdnica in nadaljevala. "Za vsak slučaj sem naredila test nosečnosti in ... no ... noseča sem," je srečno naznanila in dejala, da se bo sedaj nekoliko umaknila iz oči javnosti, saj ne želi, da bi se fotografi borili za fotografije njenega nosečniškega trebuščka. Ob tem je spomnila na svoji prvi dve izkušnji z nosečnostjo, ko so mediji z njo grobo ravnali. Priznala je, da je tudi zaradi tega takrat trpela za depresijo, ki je bila v tistih časih še izrazita tabu tema. Spomnimo, Spearsova ima že dva sina, 16-letnega Seana Prestona in 15-letnega Jaydena Jamesa.