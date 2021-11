Britney Spears je uradno svobodna

Sodišče v Los Angelesu je zaključilo bitko med pevko Britney Spears in njenim očetom in uradno prekinilo skrbništvo tako nad njenim imetjem kot tudi nad njo samo. Britney Spears je tako po prvič po letu 2008 svobodna. 39-letnica se je ob zmagi oglasila na Instagramu ter se iz vsega srca zahvalila svojim oboževalcem, ki so z gibanjem #FreeBritney že dlje časa opozarjali na situacijo.

Pevka Britney Spears je po trinajstih letih očetovega nadzora zopet svobodna oseba. Losangeleško sodišče je uslišalo njeni želji in prekinilo skrbništvo nad njenim premoženjem ter nad njo samo. “Sodišče je spoznalo, da skrbništvo nad premoženjem in osebo ni več potrebno,” je ob tem povedala sodnica Brenda Penny ter s tem poleg pevke razveselila na tisoče oboževalcev, ki so se skupaj z 39-letnico borili in opozarjali na problematiko.

Britney Spears po odločitvi na Instagramu, oboževalci medtem na ulicah.

“Ljubi bog, kako obožujem svoje oboževalce. To je noro! Mislim, da bom preostanek dneva preživela v solzah,” je ob zmagi na svoj Instagram profil zapisala Britney. Ob zapisu je zvezdnica uporabila tudi nov kljukčnik: #OsvobojenaBritney in se s tem poklonila gibanju #FreeBritney, s katerim so njeni oboževalci več let opozarjali na žalostno obdobje pevkinega življenja.

“To je zgodovinski dan za Britney Spears. Zelo sem ponosen na njo in zahvaljujem se ji za ves njen pogum, umirjenost ter moč. S svojim primerom je pomagala posvetiti luč na problematiko skrbništva,” je ob zmagi povedal njen odvetnik Mathew Rosengart.

Pevkini oboževalci so odločitev sodišča sprejeli s solzami sreče in zabavo na ulicah.