Britney Spears je že pred leti želela končati zatiralsko skrbništvo

V javnost so prišle nove podrobnosti o skrbništvu nad Briney Spears, ki ga ima trenutno njen oče Jamie Spears. V javnosti se je pojavil dokument iz leta 2016, v katerem je preiskovalni sodnik opisal težave, s katerimi se zaradi pravne ureditve spopada zvezdnica. V poročilu je zapisano, da nima pevka nobenega nadzora nad svojim življenjem, saj njen oče nadzira vsako njeno potezo in mesečno prejema enkrat več (njenega) denarja kot ona.

The New York Times je tik pred težko pričakovanim zaslišanjem glede skrbništva nad Britney Spears, pridobil zaupne sodne dokaze, v katerih je zapisano, da pevka očetovemu nadzoru nasprotuje že vse od leta 2014. Poročilo sodnega preiskovalca iz leta 2016 navaja Britneyjino mnenje, da sistem, ki je bil vzpostavljen za njeno zaščito, omogoča "prevelik nadzor nad njo". "Povedala je, da je skrbništvo postalo zatiralsko in nadzorno orodje," je zapisal preiskovalni sodnik.

icon-expand Britney Spears FOTO: Profimedia

Skrbništvo je nad Brintey leta 2008 dobil njen oče Jamie Spears, potem ko je na očeh javnosti doživela živčni zlom in hospitalizacijo. Ta pravna ureditev sodišča naj bi pomagala posameznikom, ki ne morejo skrbeti zase. Skrbništvo naj bi princesi popa omejevalo normalno življenje, saj ji preprečuje skoraj vse dejavnosti in odločitve – od tega, s kom se lahko sestaja, do barve njenih kuhinjskih omar. Britney je svojega očeta v poročilu obtožila, da je z njo obseden in želi nadzorovati vse vidike njenega življenje. Brez njegove odobritve namreč ni mogla sklepati prijateljstev ali narediti manjših dekorativnih sprememb v svojem domu.