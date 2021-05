Britney Spears si je lase pobarvala na roza

39-letna pevka Britney Spears je na spletu presenetila z novo drzno pričesko ter svojo novo podobo ponosno pokazala s fotografijami in plesnim videoposnetkom, v katerem je nosila kostum s tigrastim vzorcem: "Pazite se, tale muca rada grize," je zapisala pod objavo.

Britney je v preteklosti že eksperimentirala s svojo barvo las, leta 2019 je nekaj časa preživela kot rjavolaska. Pevka se je na Instagramu pred kratkim odzvala tudi na dokumentarec o svojem življenju, ki je dvignil veliko prahu. Spearsova je v zapisu dokumentarce označila za "dvolične, ker po eni strani kritizirajo medije, po drugi strani pa sami delajo enako". Svoje oboževalce je spomnila, da je imela v življenju več lepih trenutkov kot slabih, ampak da se mediji žal osredotočajo zgolj na negativno plat njenega življenja. "Se naj ne bi industrija in družba osredotočali na prihodnost? Zakaj izpostavljate najbolj negativne in travmatične dogodke mojega življenja, ki so se zgodili pred daljnimi leti?" se je spraševala.