Britney Spears lovi princa Harryja: knjiga prodana v več kot milijon izvodih

Avtobiografijo pop ikone Britney Spears so v ZDA v prvem tednu po izidu prodali že v približno 1,1 milijona izvodih. Po navedbah založbe Gallery Books ta številka velja tako za tiskane kot elektronske izdaje ter zvočnico, ki jo v angleškem izvirniku večinoma bere ameriška igralka Michelle Williams. V enakem obdobju so avtobiografijo princa Harryja prodali v približno 1,6 milijona izvodih.

Avtobiografija Britney Spears z naslovom The Woman in Me (Ženska v meni) je v ZDA izšla 24. oktobra, v Združenih državah Amerike pa je bila samo v prvem tednu prodana v približno 1,1 milijona izvodih. "Svoje srce in dušo sem vložila v svoje spomine. Svojim oboževalcem in bralcem po vsem svetu sem hvaležna za njihovo neomajno podporo," je besede ameriške pop ikone ob izidu njene avtobiografije navedla založba.

Avtobiografijo pop ikone Britney Spears so v ZDA v prvem tednu po izidu prodali že v približno 1,1 milijona izvodih. FOTO: Profimedia

41-letnica, ki je prejela več platinastih plošč in nagrad grammy, je ena najuspešnejših glasbenic v zgodovini glasbe. Leta 2008 je skrbništvo nad glasbenico prevzel njen oče Jamie Spears, potem ko je doživela živčni zlom zaradi zasebnih in poklicnih težav. Leta 2021 je pevka po letih pravdnih bitk na sodišču dosegla, da so skrbništvo odpravili.