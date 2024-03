Britney Spears: Moje življenje ni tako popolno, kot se zdi

Odkar se je leta 2021 Britney Spears osvobodila svojega 13-letnega skrbništva, občasno spregovori tudi o svojih težavah. Zvezdnica je s svojimi sledilci delila objavo z oddiha v toplih krajih in pripisala, da vse ne poteka gladko, kljub temu da nekateri predpostavljajo njeno sedanje življenje za sanjsko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Na tem dopustu se je zgodilo veliko stvari, ki jih ne delim z vami. Nič ni tako, kot se včasih zdi! Včasih predstavljam, da je vse popolno, a verjemite mi, da se tudi jaz soočam s težavami in bi jih rada delila z vami, vendar se bojim, da so preveč žaljive," je zapisala Britney, ob tem pa ni jasno, s čim in na kakšen način naj bi z razkrivanjem svojih težav užalila svoje sledilce.

"To bi druge ljudi zelo razžalostilo in iskreno povedano, glede tega ne morem storiti ničesar. Zato samo vedi, da moje življenje ni tako popolno, kot se zdi ... in zapomnite si moji čudoviti prijatelji, da niste sami," je še dodala.