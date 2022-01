Britney Spears na Instagramu ne sledi več sestri Jamie Lynn

Britney Spears začenja leto 2022 s čistko, ki jo je najprej naredila na Instagramu. Zvezdnica se je kot kaže odločila, da bo na tem družbenem omrežju sledila le še osebam, ki so jo javno podprle v boju proti skrbništvu, pod katerim je živela zadnjih 13 let. Med tistimi, ki jim po novem ne sledi več, se je znašla tudi njena mlajša sestra Jamie Lynn, ki ji 40-letnica očita, da se ni odločneje postavila na njeno stran in je raje z molkom podprla njuno družino.

Britney Spears je v preteklih mesecih, odkar je postala svobodna, razkrila veliko skrivnosti iz preteklih 13 let svojega življenja, ko je živela pod strogim nadzorom svojega skrbnika, očeta Jamieja Spearsa. Zvezdnica je družinskim članom že očitala zlorabo, sedaj pa je na družbenem omrežju Instagram prenehala slediti svoji mlajši sestri Jamie Lynn, ki bo čez tri tedne izdala biografijo, v njej pa naj bi spregovorila tudi o odnosu s slavno sestro.

icon-expand Jamie Lynn Spears in Britney Spears FOTO: Profimedia

Pevka, ki zadnje tri mesece na Instagramu veliko objavlja, se je odločila, da bo na tej platformi sledila le še 46 ljudem. Med njimi so njen zaročenec Sam Asghari, njena nekdanja prijateljica Paris Hilton, pevke Selena Gomez, Miley Cyrus, Lady Gaga, Madonna in kantavtorica Tinashe, vse pa so javno podprle 40-letnico v njenem boju zoper skrbništvo. Med tistimi, ki jim zvezdnica ne sledi več, je tudi njena sestra Jamie Lynn, ta pa Britney za zdaj še sledi.

Britneyina zadnja objava je bil videoposnetek ptic, ki so jih izpustili iz kletk, za glasbeno podlago pa je izbrala pesem Infinity avtorja Jaymesa Younga. Zvezdnica je ob videu pripisala, da let osvobojenih ptic simbolizira njeno osvobotitev in nov začetek, ki prihaja z novim letom. Objavljala pa je tudi njena sestra Lynn, ki je delila več fotografij, ki prikazujejo utrinke iz preteklega leta in napovedujejo izid biografije, ki nosi naslov Things I Should Have Said. "Upam, da leto 2022 prinese zdravljenje, ljubezen, mir in veselje vsem," je še pripisala 30-letnica in sledilcem zaželela srečno novo leto.

Jamie Lynn se je pred izidom knjige že srečala z neodobravanjem sestrinih oboževalcev, posledica pa je bila sprememba naslova še neobjavljene knjige. Ta naj bi bila prvotno poimenovana I Must Confess, kar je verz iz znane Britneyine pesmi iz leta 1998, požar pa je gasila njena založba, ki je v izjavi na Instagramu zapisala: "Obžalujemo to neresnično in nepopolno informacijo o njeni knjigi, ki se je pojavila v javnosti ob tem težkem času za Jamie Lynn in njeno družino." Založba je izpostavila, da knjiga takrat še ni imela naslova, saj še ni bila dokončana.