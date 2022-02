Britney Spears na kosilu z odvetnikom: Ta moški mi je spremenil življenje

''Ta moški mi je spremenil življenje ... toliko razburljivih projektov je pred nama,'' je zapisala in se dotaknila tudi naključja, prijatelja in sodelavca sta se namreč za druženje odela v podobna oblačila. Dodala je še: ''Hvala, da si do mene zmeraj tako prijazen in spoštljiv',' in zaključila z: ''Mathew Rosengart ... enostavno obožujem te!''

12. novembra se je za Spearsovo zaključila kar 13 let dolga kalvarija, v času katere je bila ujeta v skrbništvo, ves nadzor nad njenim življenjem pa je bil v rokah njenega očeta Jamieja Spearsa. Javnost je nestrpno pričakovala končni rezultat, nakar je Rosengart veselo naznanil: ''Britney je od današnjega dne naprej svobodna ženska!''