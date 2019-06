Britney Spears na rajskem otočju z mamo

Za ameriško glasbenico Britney Spears je vse prej kot lahko obdobje. Potem, ko je bila zaradi duševne stiske ob očetovi bolezni dlje časa hospitalizirana na kliniki za zdravljenje dušenih bolezni, se je kmalu po izpustu iz bolnišnice soočila s svojim dolgoletnim sodelavcem Samom Lutfijem, ki je dobil sodno prepoved približevanja, ker naj bi glasbenico dlje časa nadlegoval. Turbulentno obdobje je bilo pospremljeno z Britneyjinim trdim delom na sebi, večkrat pa je delila posnetke in fotografije, s katerimi je oboževalcem sporočila, da si želi čimprej shujšati, priti v formo in vzpostaviti primerno ravnovesje v svojem življenju.

Podpora, ki jo je uživala s strani oboževalcev, je bila precejšnja in prav to ji je med drugim dajalo zagon, da ni odnehala niti v najtežjih trenutkih. Postavo je s trdim delom izklesala, zdaj pa si je privoščila tudi nekaj dni popolnega oddiha in počitka od vsega, kar je do sedaj tvorilo njen vsakdan. Z mamo, Lynne Spears, je odpotovala na tropske otoke Turks in Caicos, ki so sicer izjemno priljubljena počitniška destinacija številnih zvezdnic in zvezdnikov.