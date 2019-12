Britney Spears načrtuje, da se bo na sodišču borila za povečano skrbništvo

Priljubljena ameriška pevka Britney Spears je septembra na sodišču doživela šok, sodišče je namreč odločilo, da s sinoma, 14-letnim Seanom in 13-letnim Jaydnom, lahko preživi le 30 odstotkov časa, njen nekdanji soprog Kevin Federline je tako dobil večinsko skrbništvo nad njima. Do sodnikove odločitve sta imela nekdanja zakonca skrbništvo razdeljeno na polovico.

Us Weekly pa zdaj navaja, da se 38-letna mati ne misli vdati in se pripravlja na obisk družinskega sodišča na začetku prihodnjega leta. "Njen cilj v novem letu je, da gre na družinsko sodišče in zaprosi sodnika za boljše pogoje skrbništva," je povedal vir. Spletna stran dodaja tudi, da bo Spearsova božični večer preživela z otroki, nato pa se bosta na božični dan odpravila k očetu.

Spremembo skrbništva je sprožil njen nekdanji, ko je na policiji podal prijavo, da je bil Jamie Spears, pevkin oče, nasilen nad Seanom. Kevinov predstavnik za medije Mark Vincent Kaplan je za revijo People povedal, da naj bi se incident z Jamiejem zgodil 24. avgusta, ko sta bila Sean Jadey na obisku pri dedku. Seana naj bi nasilno stresel, pred tem pa celo polomil vrata spalnice, v kateri je bil v tistem trenutku deček.

Iz pisarne okrožnega tožilca so kasneje javili, da proti Jamieju ne bodo sprožili postopka na sodišču. Tožilec Gregory Totten je v uradni izjavi dejal, da so pregledali vse dokaze in izjave, a na koncu ni bilo dovolj dokazov, da je gospod Spears storil kaznivo dejanje, zato so postopek proti njemu ustavili. Vseeno pa je na sodišču stekel postopek glede skrbništva, kjer je nekdanji dobil večinsko skrbništvo.