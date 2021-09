Britney Spears ne bo kazensko odgovarjala zaradi napada na hišno pomočnico

Spearsova in njena pomočnica sta se sprli 16. avgusta v hiši na posestvu v soseski Thousand Oaks. Do prepira je prišlo zaradi nestrinjanja glede veterinarske oskrbe pevkinih psov. Gospodinja je policistom povedala, da se je spopad zaradi psov stopnjeval do te mere, da je Britney izbila telefon iz njenega oprijema. Kasneje so za to pristojni organi dejali, da hišna pomočnica ni imela vidnih poškodb in je tarnala samo zaradi poškodb zaščitne maske telefona.