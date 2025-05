Britney Spears noč pred katastrofalnim nastopom žurala z Diddyjem

Britney Spears se je noč pred enim najslabših nastopov v karieri zabavala v Las Vegasu, kjer je bila v družbi Paris Hilton, 50 Centa in glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa. V času odmevnega sojenja raperju, ki ga obtožujejo tudi trgovine z ljudmi za spolne namene, so v javnosti znova zaokrožile fotografije, ki povezujejo omenjene zvezdnike.

Britney Spears je noč pred katastrofalnim nastopom na podelitvi nagrad MTV Music Video Awards leta 2007 preživela v Las Vegasu, kjer se je na odprtju nočnega kluba zabavala v družbi Seana Diddyja Combsa. Iste noči se je z Diddyjem, Paris Hilton in raperjem 50 Centom udeležila še zabave, ki jo je gostil slednji, njihove skupne fotografije pa so v javnosti znova zaokrožile po pričanju Cassie Ventura, nekdanjega dekleta ustanovitelja založbe Bad Boys Records, ki mu sodijo na zveznem sodišču v New Yorku.

Zabava naj bi se zavlekla do zgodnjih jutranjih ur, kdaj natančno jo je Britney zapustila, pa ni znano. Pevkino ime se je med sojenjem pojavilo, ko je Ventura pričala, da sta se s sedaj 55-letnim raperjem romantično zapletla prav tiste noči, ko je ona praznovala 21. rojstni dan. "Tam je bil tudi Sean, ki je s seboj pripeljal Britney Spears in Dallasa Austina. Njiju sem si najbolj zapomnila," je sedaj 38-letna Cassie povedala med pričanjem.

Noč, ki je ostala v spominu oboževalcem Britney Spears

Tista noč pa ni bila 'usodna' le za Cassie, vplivala je tudi na kariero Britney Spears, ki je večer pozneje s pesmijo Gimme More nastopila na odru podelitve nagrad MTV Music Video Awards. Pričakovanja so bila velika, saj naj bi se z njim vrnila na glasbeno sceno, a je bil eden slabših, če celo ne najslabši, v njeni karieri, saj ni obvladala koreografije in nenatančno odpirala usta, ko je pela na playback.

Britney Spears med nastopom MTV Video Music Awards leta 2007. FOTO: Profimedia icon-expand