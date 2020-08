Britney Spears noče, da bi se oče vrnil kot njen skrbnik

Nekdanja princesa popa Britney Spears je že pred časom prosila, da se iz pogodbe o skrbništvu izvzame njenega očeta Jamieja Spearsa, piše Fox News. Skrbništvo nad Britney se je začelo pri njenih 27 letih, po tem ko je v obdobju med letoma 2007 in 2008 prestajala težko osebno obdobje in so se njeni najbližji bali za njeno varnost. Ko je lani septembra njen oče Jamie zbolel in je moral urgentno na operacijo, je ta zaprosil za odstop od skrbništva in odgovornost preložil na družinsko prijateljicoJody Montgomery.