Britney Spears o dokumentarcih: Najbolj žaljiva stvar, kar se mi je zgodila

Britney Spears, ki se je pred kratkim poročila z dolgoletnim partnerjem Samom Asgharijem, je na družbenem omrežju Instagram delila daljši zapis, v katerem je izrazila svoje nezadovoljstvo z dokumentarnimi filmi, ki govorijo o njenem življenju. Dva odmevnejša sta bila premierno prikazana leta 2021, glavna tema pa sta njen vzpon med svetovne zvezdnike in 13-letni boj za svobodo.

icon-expand Britney Spears FOTO: Instagram

"Dajte no! Je sploh legalno posneti toliko dokumentarcev o življenju nekoga, ne da bi pridobili njegovo odobravanje? Pomislite vendar! Še nikoli nisem videla toliko dokumentarnih filmov o eni osebi – Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez. Niti o eni osebi na tem svetu ni nobena televizija, produkcijska ekipa ali kdor koli drug, izkopal toliko negativnih posnetkov in posnel več ur materiala ter trdil, da mi s tem pomaga! To je bila najbolj žaljiva stvar, ki se mi je v življenju zgodila, vsi, s komer sem se pogovarjala, pa trdijo, da so prav ti dokumentarci pomagali pri prekinitvi skrbništva," je zapisala 40-letna zvezdnica.

Pevka je dokumentrace označila za žaljive in se spraševala, zakaj je dovoljeno, da jo tako ponižujejo: "Zanima me, zakaj vsi ti ljudje trdijo, da so mi pomagali, če sama čutim, da so me do svobode pripeljale moje lastne besede, ki so prišle iz mojih ust pred sodnico?" Britney je junija 2021 odkrito pričala pred sodnico in svojo družino obtožila zlorabe in izkoriščanja.

"To bi moralo biti zadosti, a ne v Ameriki! Vse so pretresli ti dokumentarci, nihče pa v resnici ne ve, kakšno je bilo moje življenje zadnjih 13 let. Nihče se ne odkupi za preteklost in ne obžaluje svojih dejanj. Natančno to je počela moja družina," je še zapisala in kritizirala dokumentarce, ker so izbrskali posnetke iz njene preteklosti, ki jo prikazujejo v slabi luči.