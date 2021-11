Britney Spears o koncu skrbništva na Instagramu: Najprej tukaj, potem še pri Oprah

Po 13 letih se saga o Britney Spears končuje, saj je zvezdnica znova svobodna. Sodišče je zaključilo postopke in ji znova dalo pravice, ki jih v preteklih letih zaradi skrbništva ni imela. Zvezdnica je na svojem profilu na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem je spregovorila o načrtih za prihodnost, zahvalila pa se je tudi svojim oboževalcem, ki so jo podpirali. A kot kaže, se njena zamera do družine z odločitvijo sodišča ni nič zmanjšala, zvezdnica pa je ob posnetku celo zapisala, da bo svojo zgodbo povedala Oprah.

Britney Spears javnosti razkriva vedno več podrobnosti iz svojega življenja in svoje preteklosti. Postopki na sodišču so zaključeni in zvezdnica je znova svobodna, v videoposnetku, ki ga je objavila na Instagramu, pa je oboževalcem odgovorila na vprašanje, kakšne načrte ima za prihodnost.

V svojem govoru je dejala, da je predvsem hvaležna za vsak dan posebej: »Hvaležna sem, da imam spet ključe od svojega avta, da sem lahko znova samostojna in se počutim kot ženska. Da imam bančno kartico, da sem lahko prvič videla denar in da si lahko kupim svečke.« Zvezdnica je poudarila, da ni žrtev: »Vse svoje otroštvo sem živela z žrtvami, zato sem tudi zapustila tisto hišo. Dvajset let sem delala in garala.«

Medtem ko v videu ni omenila svoje družine, pa se je odnosov v njej dotaknila v zapisu, ki ga je delila ob posnetku. Zapisala je, da še zmeraj ne more verjeti, kaj vse ji je družina storila s skrbništvom. To je bilo zanjo demoralizirajoče in ponižujoče. »Najhujših stvari sploh še nisem razkrila, zaradi njih pa bi morali pristati v zaporu. Da, skupaj z mojo verno materjo! Navajena sem ohranjati mir v družini in držati jezik za zobmi, vendar ga tokrat ne bom,« je zapisala 39-letna zvezdnica, ki je trenutno v zelo slabih odnosih z materjo, 66-letno Lynne.

Mati dveh otrok je v videu dejala, da si želi, da bi njena zgodba v prihodnosti pomagala tudi drugim, ki doživljajo podobno: »Tukaj sem, da spregovorim v imenu vseh tistih, ki so zares bolni in rabijo pomoč. Sem resnično močna ženska, zato si lahko samo predstavljam, kaj je sistem naredil s temi ljudmi. Upam, da bo moja zgodba pomagala pri spremembah, ki jih potrebuje sistem, poln korupcije.«

Zvezdnica se je zahvalila oboževalcem in vsem, ki so se pridružili gibanju za njeno svobodo: »Zelo dolgo so mi grozili in s tem utišali moj glas. Vi pa ste spregovorili namesto mene, obveščali javnost o dogajanju in vztrajali pri ozaveščanju ljudi o mojem primeru. Mislim, da ste mi rešili življenje.« Pevka pa je nekako napovedala, da bi lahko bila prav ona naslednja v vrsti zvezdnikov, ki so svoje zgodbe razkrili pri slavni voditeljici pogovornih oddaj Oprah Winfrey. Svoj zapis na Instagramu je namreč pričela z besedami: »Najprej bom z vami nekaj svojih mislih delila na Instagramu, potem pa bom podrobnosti delila z Oprah.« Ali je mislila resno ali je to le neke vrste grožnja njeni družini, za zdaj ostaja zvezdničina skrivnost.