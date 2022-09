Britney Spears o sinovih: Bila sta moja sreča, bila sta moje vse

Princesa popa je na družbenem omrežju objavila zvočni posnetek, v katerem je dejala, da je odrezana od svojih dveh otrok, česar ne razume. Dejala je, da sta včasih njena sinova več časa kot z očetom preživela z njo, a se tega ljudje ne spomnijo. "Moje življenje nima več smisla. Bila sta moja sreča, bila sta moje vse," je dodala in s tem potrdila navedbe svojega nekdanjega moža, ki je prejšnji mesec dejal, da se pevka z otrokoma že več mesecev ni videla.

icon-expand Britney s svojima sinovoma leta nazaj v Berlinu, ko so bili v boljših odnosih. FOTO: Profimedia

Britney Spears je na Instagramu objavila zvočni posnetek, v katerem je spregovorila o svojem odnosu s sinovoma, 16-letnim Seanom in 15-letnim Jaydnom, ki ju ima z nekdanjim možem Kevinom Federlinom. "Dejansko življenje nima več smisla. Bila sta moja sreča, bila sta moje vse. Veselila sem se, da ju vidim, za to sem živela, nato pa ju kar naenkrat ni bilo več."

V posnetku je še povedala, da sta nekoč otroka preživela z njo več časa kot z očetom, pri katerem trenutno živita. "Ljudje se tega ne spomnijo, ker so se vedno osredotočili na negativne stvari, ampak med šestim in devetim letom sem ju jaz imela 70 odstotkov časa." Sedaj naj bi fanta skupaj z očetom z njo prekinila stike. "Ne razumem, kako so me lahko s takšno lahkoto odrezali. Tega ne razumem."

Britney in Kevin sta imela do leta 2019 nad sinovoma deljeno skrbništvo, kar pomeni, da sta polovica časa preživela pri materi, polovico pa pri očetu, nato pa je dobil Federline nad otrokoma 70 odstotno skrbništvo. Zakonca sta nato avgusta začela javno blatenje, ko je plesalec v intervjuju za The Daily Mail dejal, da pevka s sinovoma ni v najboljših odnosih, saj Sean in Jayden nista navdušena nad njenimi provokativnimi objavami na Instagramu. "Fanta sta se odločila, da je trenutno ne bosta obiskovala. Nazadnje sta jo videla pred nekaj meseci. Odločila sta se, da ne bosta šla na njeno poroko."