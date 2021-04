Britney Spears objavila staro fotografijo z Justinom Timberlakom

Pevka Britney Spears je na družbenem omrežju objavila staro fotografijo, na kateri je tudi njena mlajša sestra Jamie Lynn, neka ženska in-na presenečenje mnogih oboževalcev-tudi njen bivši fant, Justin Timberlake. Pred približno dvema mesecema je bil predvajan pretresljiv dokumentarni film o pevki, takrat se ji je Timberlake javno opravičil in zapisal, da se čuti odgovornega za medijski linč, ki jo je doletel po njunem razhodu.

Mlajša sestra Britney Spears je praznovala 30. rojstni dan, v ta namen pa je Britney na družbenem omrežju objavila čestitko s staro fotografijo. Kako to, da se je odločila za objavo točno te fotografije, ni znano. Na fotografiji je namreč poleg zvezdnice in njene setre prisoten tudi Justin Timberlake. Najbrž gre za fotografijo, ko sta bila zvezdnika še par.

Justin Timberlake in Britney Spears

Pod fotografijo je Spearsova zapisala: "Vse najboljše za rojstni dan tej čudoviti duši. Tako zelo te imam rada in samo želim si, da bi bila tudi jaz pri 30. letih tako pametna kot si ti. Čudno je, da to pravim, saj sem bila praktično tvoja mama, ko si bila še mlajša. In ja, še vedno sem starješa, ampak tvoja duša je vedno bila in je še vedno modra."

Britney s pohvalami sestri ni skoparila. "Resnično sem ganjena, tvoja življenjska pot pa me navdušuje. Ustvarila si čudovito življenje za svoje otroke in tako zelo sem ponosna, da lahko nekoga kot si ti, kličem sestra!" V hvalnicah mlajši sestri se spominja tudi njunih pretepov, ko sta bili še otroka in kako je Britney vedno zmagala. Svoje voščilo pa je zaključila z besedami, da si želi, da bi bila tudi ona tako močna osebnost, kot je Jamie Lynn in ji še enkrat zaželela vse najboljše.

Fotografijo so seveda takoj opazli pevkini oboževalci, nekdo pa je takoj komentiral: "Kako čudna izbira fotografije." Nekdo drug je bil navdušen in komentiral: "Tukaj sta Britney in Justin na pravi strani. Veseli me njena izbira fotografije. Sedaj pa naj nekdo to razišče."

A nad fotografijo niso bili vsi tako navdušeni, veliko njenih sledilev pa sploh ne verjame, da je objavo napisala pevka. Sklicujejo se na nekdanjega umetnika ličenjaBillyja Brasfielda, ki je dejal, da mu je pevka povedala, da nima nadzora nad določenimi objavami. Iz pevkine ekipe pa so nedavno sporočili, da zvezdnica sama nadzoruje vse socialne medije, ki jih uporablja.

