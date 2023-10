Britney Spears objavila video plesa z noži, obiskala jo je policija

Spearsova je ob njem zapisala: "Vem, da sem vse prestrašila z zadnjo objavo, vendar so to lažni noži, ki si jih je moja ekipa izposodila v trgovini v Los Angelesu. To niso pravi noži. Nikomur ni treba skrbeti ali klicati policije. Poskušam posnemati eno izmed svojih najljubših izvajalk, Shakiro, in nastop, ki me je navdihnil!" Dodala je: "Na zdravje porednim dekletom, ki se ne bojimo premikati meja in tvegati."

Ni prvič, da so oboževalci prosili policijo, naj preveri Spearsovo. Januarja so zagnali paniko, potem ko je nenadoma izbrisala svoj Instagram račun. Takrat je Britney v izjavi dejala, da ljubi in obožuje svoje oboževalce, a so tokrat šle stvari malo predaleč. "Policija nikoli ni vstopila v moj dom, in ko so prišli do mojih vrat, so hitro ugotovili, da ni nobenih težav, in so takoj odšli," je zapisala.

"Zdelo se mi je, kot da bi me ustrahovali in me nadlegovali, ko je incident prišel v javnost, mediji pa so me znova prikazali v slabi in nepošteni luči." Spearsova je pozneje povedala, da je začasno zapustila platformo družbenih medijev, ker so se ljudje norčevali iz njenih plesnih videov.