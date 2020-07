Britney Spears oboževalcem zatrjuje, da v videoposnetkih ne kliče na pomoč

Oboževalci Britney Spears si želijo, da bi se pop zvezdnica rešila skrbništva in postala edina, ki lahko odloča o svojem življenju in financah. Ko je imela zvezdnica težko obdobje leta 2008, je skrbništvo nad njenim premoženjem in tudi njenimi življenjskimi odločitvami prevzel njen oče Jamie Spears . Ta dogovor, s katerim se je strinjala tudi pevka, je bil za številne oboževalce dolga leta sporen. Verjamejo, da je s tem želel nadzor nad svojo hčerko in z njo manipuliral. Glede na sodne dokumente je Spearsova vredna najmanj 50 milijonov evrov.

Britney se je oboževalcem med karanteno redno oglašala z objavljanjem videoposnetkov na Instagramu in TikToku, nekateri pa so v njih videli tudi skrivna sporočila, kjer naj bi pevka prosila za pomoč. Pod eno od fotografij je zapisala:"Imela je rože v laseh in v očeh je nosila čarobne skrivnosti."Pod objavo pa so se zvrstili številni komentarji, kjer so se sledilci spraševali, ali je z zvezdnico vse v redu. Do zdaj je več kot 134 tisoč oboževalcev podpisalo peticijo, s katero želijo doseči pravico za Britney, da lahko najame lastnega odvetnika, ki bi ji pomagal priti do sporazuma.

Britney se je na peticijo odzvala tudi sama, ko je opazila zaskrbljene komentarje sledilcev. Svoje oboževalce je skušala pomiriti s citatom iz Biblije: "Bodite na preži, imejte trdno vero, vodite pogumni, bodite močni." Ob tem pa je zapisala tudi nekaj svojih misli: "Razumem, kako nekateri morda ne marate mojih objav, ali jih celo ne razumete, ampak to sem jaz, ko sem srečna. To sem jaz, edinstvena in resnična. Želim biti navdih drugim, da storijo enako kot jaz in bodite to, kar ste, ne da bi se ozirali na druge. To je ključ do sreče."