Britney Spears po dokumentarnem filmu: Učim se, kako biti normalna oseba

Po tem, ko je izšel dokumentarni film o Britney Spears in njeni zgodovini v popularni kulturi, so mnogi čakali odziv nekdanje princese popa. Odzvala se je sicer na Instagramu, tako kot vedno. Pravi, da si želi le normalnega življenja, in opozarja, naj ljudje ne predvidevajo prehitro, da vedo vse o njej in njeni zgodovini.

Britney Spears, ki že več kot 10 let živi pod skrbništvom lastnega očeta, je prvič komentirala najnovejši dokumentarni film o sebi, ki ga je pripravil The New York Times. V filmu so ustvarjalci predstavili njeno zgodbo od mladih nog pa vse do danes –kako je postala slavna, kako ji je uspelo nemogoče in kako se je vse skupaj sesulo kot hišica iz kart. Za Britneyjino trenutno stanje (mnoge njene oboževalce namreč skrbi za njeno duševno zdravje) naj bi bili krivi njeni starši, predvsem oče, pa tudi njen nekdanji fant Justin Timberlake, mediji in paparaci.

In kaj na vse skupaj pravi Britney, ki naj ne bi imela želje po ogledu najnovejšega dokumentarca? Ob videu, v katerem se je spomnila enega od svojih nastopov pred tremi leti, je zapisala: "Vedno sem uživala na odru, a trenutno sem si vzela čas za učenje in za to, da preprosto skušam 'biti normalna oseba'. Vsak dan uživam v osnovnih življenjskih stvareh." "Vsaka oseba ima svojo zgodbo in svoje mnenje o zgodbah drugih. Vsi mi imamo drugačna lepa in svetla življenja. Ne pozabite, da ne glede na to, kaj menimo, da vemo o človekovem življenju, ni to nič v primerjavi z življenjem dejanske osebe, ki življenje živi pred kamerami."

Zaradi najnovejšega dokumentarnega filma so nekatere, ki so pred leti škodovali Britney, pevkini oboževalci na Twitterju napadli, da ji dolgujejo opravičilo. Med drugim to zahtevajo tudi od pevkinega nekdanjega fanta Justina Timberlaka in od legendarne novinarke Diane Sawyer. Nekaj ur po objavi, da si le želi normalnega življenja in da nihče ne pozna njene prave zgodbe, je objavila še napis: "Manj nas mora skrbite, kako dobro so izobraženi naši otroci in bi nas moralo bolj skrbeti, če naši otroci v jedilnici sedejo k osamljenemu otroku." Ob zapis je dodala: "Prijaznost, Amerika. Podajte to naprej."

