Britney Spears po odhodu s klinike opustila zdravila in se posvetila telovadbi

Potem, ko je konec marca letos v javnosti odjeknila novica, da se je 37-letna ameriška glasbenica Britney Spearsodločila obiskati kliniko za duševne bolezni, so jo oboževalci po mesecu dni terapije in odhodu s klinike konec aprila navdušeno pozdravili in tako na ulicah kot družbenih omrežjih sporočili, da ji stojijo ob strani. Zvezdnica, ki je po največjih pop hitih, kot so Baby One More Time in Oops!...I Did It Again še nekaj let nizala glasbene hite, se je po precej odmevnem in neuspešnem zakonu s Kevinom Federlinom za nekaj časa umaknila izpod soja žarometov.