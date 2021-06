Britney Spears po pričanju na sodišču odpotovala na Maui

Pevka Britney Spears je pred dnevi pričala na sodišču, kjer je šokirala z izjavami o tem, kako živi zadnjih 13 let. Dejala je, da ji njen oče Jamie Spears preprečuje marsikaj, skrbništvo nad njo pa je dobil leta 2008, ko je zvezdnica doživela živčni zlom. 39-letnica je med drugim dejala, da si želi nazaj svoje življenje.

Zvezdnica je očitno po tem dramatičnem dogodku potrebovala nekaj časa zase, za kar bo poskrbela med potovanjem na Havaje, kamor je odpotovala s svojim fantom Samom Ashgarijem. 39-letnica je na družbenem omrežju Instagram delila zgodbo, ki jo je objavil Sam, posnetek pa je prikazoval Britney na tekalni stezi med raztezanjem mišic, njen fant pa je prav tako razkazoval bicepse.

icon-expand Britney Spears in Sam Ashgari FOTO: Profimedia

Britney je nad svojo objavo fantove zgodbe zapisala: "Mentalno in fizično zdravje sta na prvem mestu," zapisu pa je dodala še ikonici sonca in bicepsa. Na svojem družbenem omrežju je z oboževalci delila še video, ki prikazuje, kako preživlja dneve na otoku Maui. "Všeč mi je zvok oceana ponoči in rada poslušam smeh ljudi s svojega balkona. Tukaj vlada nekakšen občutek skupnosti in je neskončen. Igram se v blatu in delam angelčke v pesku na obali," je še zapisala 39-letnica in dodala, da prihaja še veliko dogodkov, ki jih je vredno deliti, več sanj in več upanja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Le nekaj dni nazaj pa je bilo življenje nekdanje pevke precej bolj temačno, ko je na sodišču pričala proti svojemu očetu, ki ima skrbništvo nad njo. Britney je dejala, da je to zloraba. "Nisem srečna, ne spim in zelo sem jezna. To je noro. Sem depresivna in jokam vsak dan," je dejala sodnici Brendi Penny. Dejala je še, da ji preprečujejo, da bi znova postala mati, prisiljena pa je bila tudi v hospitalizacijo v ustanovi za duševno motene, kjer so jo zdravili z litijem. Zvezdnica je dejala, da si želi, da bi skrbništvo nad njo sčasoma ukinili.

Medtem jo njen 27-letni fant tako v javnosti kot zasebno podpira, na družbenem omrežju pa je v času zaslišanja objavil svojo fotografijo, na kateri se na široko smeji, oblečeno pa je imel majico, na kateri je bil napis 'svobodo za Britney'. "Sam je bil Britney v veliko podporo. Pomaga ji ohranjati samozavest in ji zagotavlja, da bo vse v redu," je dejal nek vir blizu para. Par se je začel sestajati leta 2016, Sam pa je tudi pevkin osebi trener.

