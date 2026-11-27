Zdi se, da je v življenju pop princese Britney Spears napočil čas za zakopavanje bojnih sekir in nov začetek. Potem ko je leta polnila naslovnice z ostrimi obtožbami na račun svojih najbližjih, je 44-letna zvezdnica za zahvalni dan presenetila vse in odpotovala v rodno Louisiano. Po informacijah portala Page Six so ji družbo delali sinova Sean Preston in Jayden James, sestra Jamie Lynn z možem Jamiejem Watsonom ter nečakinji Maddie in Ivey. Da je praznični duh resnično prinesel mir v družino Spears, potrjujejo tudi besede insajderjev. "Vsi se imajo do sedaj naravnost odlično," je dejal vir za omenjen medij. Še bolj presenetljivo pa je poročanje portala TMZ, ki trdi, da je Britney zakopala zamere tudi s staršema, Jamiejem in Lynne Spears, ter se po dolgih letih odtujenosti srečala tudi z njima.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ponovno snidenje z družino se je zgodilo po tem, ko je pevka pred dnevi na Instagramu objavila opravičilo, ki ga je kasneje izbrisala. V njem je zapisala, da se počuti blagoslovljeno zaradi svoje družine in da obžaluje javno izpostavljanje preteklih težav. "Tako zelo sem blagoslovljena, da imam tako čudovito družino... Zelo mi je žal, da sem odpirala pretekla vprašanja, a mislim, da sem to počela, ker sem spoznala, da moram zaščititi svoje srce... To je način, kako ljubim, in ko te ljubim, te RESNIČNO ljubim," je zapisala zvezdnica.