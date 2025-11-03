Britney Spears po zaskrbljujočem vedenju izginila z Instagrama

Britney Spears je v nedeljo izbrisala svoj profil na Instagramu . Ta poteza sledi številnim novicam, ki so se zadnje dni pojavljale v medijih, o njenem nepredvidljivem obnašanju, ki vključuje tudi njeno nevarno vožnjo.

Priljubljena pop zvezdnica je bila namreč konec prejšnjega meseca posneta med nepremišljeno vožnjo. Na posnetku, ki ga je pridobila medijska hiša Page Six, je bilo videti, kako je pevka s svojim avtomobilom v nekem trenutku zapeljala čez sredinsko črto vozišča.

Medtem ko so posnetki divje vožnje preplavili medije, je na dan prišlo tudi pričevanje Oliverja Wynna, vodje restavracije, v kateri je Britney večerjala s prijateljico. "Bila je super sproščena in resnično prijazna. Samo malo je posedela, pojedla in odšla," je izjavil za Us Weekly in dodal: "Impresioniran sem bil nad tem, kako prijazna je v resnici bila. Delal sem v drugih restavracijah, ki jih pogosto obiskujejo številni zvezdniki, in nikoli še nisem videl zvezdnika, ki bi bil tako prijazen kot Britney." Zvezdnica pa je kasneje posnetek na družbenem omrežju komentirala tudi sama in dodala, da na njem ni ona, temveč njena dvojnica.

Posnetek naj bi močno pretresel tudi njeno družino, ki naj bi njeno vedenje primerjala z dogajanjem pred njenim zlomom leta 2007. V tistem obdobju si je obrila glavo in izgubila skrbništvo nad sinovoma, Seanom Prestonom in Jaydenom Jamesom, ki ju ima z nekdanjim možem Kevinom Federlineom. "Veliko je skrbi. Vsi so ji vedno želeli le najboljše, zdaj pa kaže, da se sama slabo odloča," je vir povedal za Daily Mail.