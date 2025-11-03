Svetli način
Tuja scena

Britney Spears po zaskrbljujočem vedenju izginila z Instagrama

Los Angeles, 03. 11. 2025 14.59

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Pop zvezdnica Britney Spears je nepričakovano izbrisala svoj profil na Instagramu, potem ko so bili njeni oboževalci že dlje časa zaskrbljeni zaradi njenega vedenja in šokantnih objav. Zvezdnica se je večkrat snemala skoraj gola, objavljala najrazličnejše zapise in s svojimi številnimi objavami mnogokrat dvignila ogromno prahu med svojimi več kot 42 milijoni sledilcev.

Britney Spears je v nedeljo izbrisala svoj profil na Instagramu. Ta poteza sledi številnim novicam, ki so se zadnje dni pojavljale v medijih, o njenem nepredvidljivem obnašanju, ki vključuje tudi njeno nevarno vožnjo. 

Britney Spears je na Instagram objavljala zelo pogosto.
Britney Spears je na Instagram objavljala zelo pogosto. FOTO: Profimedia

Priljubljena pop zvezdnica je bila namreč konec prejšnjega meseca posneta med nepremišljeno vožnjo. Na posnetku, ki ga je pridobila medijska hiša Page Six, je bilo videti, kako je pevka s svojim avtomobilom v nekem trenutku zapeljala čez sredinsko črto vozišča. 

Medtem ko so posnetki divje vožnje preplavili medije, je na dan prišlo tudi pričevanje Oliverja Wynna, vodje restavracije, v kateri je Britney večerjala s prijateljico. "Bila je super sproščena in resnično prijazna. Samo malo je posedela, pojedla in odšla," je izjavil za Us Weekly in dodal: "Impresioniran sem bil nad tem, kako prijazna je v resnici bila. Delal sem v drugih restavracijah, ki jih pogosto obiskujejo številni zvezdniki, in nikoli še nisem videl zvezdnika, ki bi bil tako prijazen kot Britney."  Zvezdnica pa je kasneje posnetek na družbenem omrežju komentirala tudi sama in dodala, da na njem ni ona, temveč njena dvojnica.

Posnetek naj bi močno pretresel tudi njeno družino, ki naj bi njeno vedenje primerjala z dogajanjem pred njenim zlomom leta 2007. V tistem obdobju si je obrila glavo in izgubila skrbništvo nad sinovoma, Seanom Prestonom in Jaydenom Jamesom, ki ju ima z nekdanjim možem Kevinom Federlineom. "Veliko je skrbi. Vsi so ji vedno želeli le najboljše, zdaj pa kaže, da se sama slabo odloča," je vir povedal za Daily Mail.

Preberi še Bivši mož v novi knjigi s hudimi obtožbami nad Britney Spears: 'Ni dobro'

Mati dveh otrok je bila prejšnji mesec v središču pozornosti tudi zaradi Federlineove razkrivajoče avtobiografije You Thought You Knew, v kateri je izrekel šokantne obtožbe proti 43-letnici. Njen tiskovni predstavnik je za Page Six izjavil, da Federline samo "izkorišča njeno slavo za dobiček," še posebej po tem, ko je lahko prenehala plačevati preživnino. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Britney Spears Instagram pevka zvezdnica objave
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
03. 11. 2025 16.33
Vse skrbi, predvsem njene bližnje, samo in le njen denar. Briga jih ona, kot lanski sneg.
ODGOVORI
0 0
