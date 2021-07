Britney Spears pod očetovim skrbništvom ne želi več nastopati

"In ne, ne bom se več trudila nastopati in prosjačiti za novo glasbo za svoje oboževalce, kar sem počela zadnjih nekaj let. Dajem odpoved!"

Pevka se je v dolgem zapisu dotaknila tudi dogodka, ko je njena mlajša sestra nastopila z njenimi skladbami na podelitvi glasbenih nagrad: "To mi ni bilo všeč. Ljudje, ki bi me morali podpirati, so me globoko prizadeli. Skrbništvo je uničilo vse moje sanje. Ostaja mi zgolj upanje, a tudi to želijo nekateri uničiti."