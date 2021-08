Britney Spears pogreša svoja dva psa

"Britney zahteva odgovore. Pred časom se je podobna stvar že zgodila, ko so ji skrbniki grozili, da ji bodo odvzeli otroka, sedaj pa sta pogrešana njena psa. Vse to je zanjo zelo boleče," je dejal nek vir blizu pevke.

Po poročanju enega izmed ameriških tabloidov naj bi varuška menila, da pevka ljubljenčka zanemarja, eden izmed psičkov pa naj bi celo zbolel, zato ju je odpeljala k veterinarju. To pa naj ne bi bilo prvič, da so ji odvzeli kužka v zadnjih mesecih. Nek vir blizu pevke je sicer zatrdil, da ta svoja kužka obožuje in ju nikakor ni zanemarjala.